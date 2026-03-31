Maçka Parkı\'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda çöpleri toplayan temizlik görevlileri çalıların arasında bir erkek cesedi buldu.Yapılan incelemede cesedin 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Sabah saat 08.30 sıralarında Maçka Parkı'nda temizlik yapan görevliler çalıların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

17 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında ve 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan Tuncay Yılmaz olduğu belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

İncelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.