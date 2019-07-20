Maçka Parkı'ndaki kapkaç zanlısı yakalandı
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ŞİŞLİ, Maçka Parkı'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:43 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ, Maçka Parkı
'nda 18 Temmuz tarihinde bir kadına kapkaç yapan zanlı polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Maçka Parkı, Taşkışla çıkışındaki merdivenlerde yürüyen genç bir kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kadının el çantasını çalan kişi Maçka Parkı içinden Dolmabahçe istikametine kaçarak izini kaybettirdi. Polisin çalışmasıyla olayı gerçekleştirdigi tespit edilen Suriye
Uyruklu Habip K. (23) ve yanında bulunan Irak
Uyruklu Karrar Hasan Q.(24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı. Habib K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken diğer iki kişi serbest bırakıldı.
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