Macron'un belediyelerdeki portrelerini indiren çevreci eylemcilerin cezası onandı - Son Dakika
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Macron'un belediyelerdeki portrelerini indiren çevreci eylemcilerin cezası onandı

18.05.2022 21:27
Macron'un belediyelerdeki portrelerini indiren çevreci eylemcilerin cezası onandı

Fransa'da Yargıtay, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belediyede asılı portrelerini indiren çevreci eylemcilerin cezasını onadı.

Fransa'da Yargıtay, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belediyede asılı portrelerini indiren çevreci eylemcilerin cezasını onadı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Yargıtay 2019'da ülkenin farklı belediyelerinde Macron'un iklimle ilgili "eylemsizliğine" dikkati çekmek için resmi portrelerini indiren 12 eylemciye verilen para cezasına onay verdi.

Söz konusu eylemin "aktivist bir yaklaşım kapsamında" gerçekleştiğini ve bir ifade biçimi olarak değerlendirilebileceğini belirten Yargıtay, ancak "Cumhurbaşkanı portrelerini sembolik değeri, eylemcilerin istekleri gerçekleşmeden portreleri vermeyi reddetmesi ve organize bir hırsızlık olması" nedeniyle bir önceki temyiz mahkemelerinin verdiği cezayı orantılı buldu.

Eylemciler, Yargıtay'ın kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracak.

Eylemciler, 2019'da Paris'te 3 belediye ile Valence ve Strazburg belediyelerine girerek Macron'un resmi portrelerini indirmiş ve bunları iade etmemişti.

Temyiz Mahkemeleri bazıları için tecilli olmak üzere eylemcileri 200 ila 500 avro arası para cezasına çarptırmıştı.

Eylemciler, bu kararları ifade özgürlüğüne aykırı bularak Yargıtay'a taşımıştı.

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Kaynak: AA

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