Macron'un danışmanlarının art arda istifası, Elysee Sarayı'nı denetime mecbur etti - Son Dakika

Macron'un danışmanlarının art arda istifası, Elysee Sarayı'nı denetime mecbur etti

09.10.2020 22:59
Macron'un danışmanlarının art arda istifası, Elysee Sarayı'nı denetime mecbur etti, System.String[]

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde, birçok yetkin kişinin art arda gelen istifaları üzerine Elysee Sarayı, denetime gitmek zorunda kaldı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde, birçok yetkin kişinin art arda gelen istifaları üzerine Elysee Sarayı, denetime gitmek zorunda kaldı.

Fransız dergisi Elle'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi'nde Amerika, Asya, Küresel İşler ve Orta Doğu'dan sorumlu tecrübeli danışmanların mevkilerini bırakmaları, son aylarda çok sayıda danışmanın hastalık iznine çıkmasının ardından bağımsız bir şirket tarafından denetim yapılması kararı alındı.

Ağustosta başlatılan ve ön raporu bu ay başında sunulan denetimde, çalışanlar, genelde yönetimden memnun olmadıklarını belirtti.

Habere göre, denetim raporunun içeriği açıklanmasa da çalışanlar, dairenin yönetim şeklini "acımasızca ve gaddarca" olarak niteledi.

Macron, 3,5 yılda 20 dış politika danışmanı değiştirdi

Haberde, bir diğer dikkati çeken unsur da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve geldiği 2017'den bu yana ilgili dairede 20 danışman değiştirmesi oldu.

Görev süresinin bitmesine halen 1,5 yıl olan Macron'un selefleri Nicolas Sarkozy 15, François Hollande ise 12 danışmanını değiştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Elysee Sarayı, Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron'un danışmanlarının art arda istifası, Elysee Sarayı'nı denetime mecbur etti - Son Dakika

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