Madagaskar'da Kovid-19 parlamentoya bulaştı - Son Dakika

Madagaskar'da Kovid-19 parlamentoya bulaştı

Madagaskar'da bir milletvekili ile bir senatörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Madagaskar'da bir milletvekili ile bir senatörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Ulusal Mecliste yapılan Kovid-19 testlerinde 11 milletvekilinin, Senato'da da 14 senatörün sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Rajoelina, şu ana kadar bir milletvekili ile bir senatörün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Kovid-19'a karşı geliştirdiği Covid Organics adlı bitkisel karışımla gündeme gelen Madagaskar'da temmuz başından bu yana vaka sayısı iki kattan fazla arttı.

Ülkede salgının başından bu yana 5 bin 90 vaka tespit edildi.

Virüs bulaşan 2 bin 363 kişi iyileşirken, 37 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle başkent Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulaması 6-20 Temmuz için yeniden uygulamaya konulmuştu.

Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Koronavirüs, Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar'da Kovid-19 parlamentoya bulaştı - Son Dakika
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