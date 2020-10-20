Madagaskarlı öğrenciler ülkelerine "can suyu" olmak istiyor - Son Dakika

Madagaskarlı öğrenciler ülkelerine "can suyu" olmak istiyor

20.10.2020 11:05
Madagaskarlı öğrenciler ülkelerine

Sakarya'da eğitim gören Madagaskarlı 3 üniversite öğrencisi, ülkelerinde kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek ve temiz su ihtiyacını karşılamak için su kuyusu açtırmak istiyor.

Sakarya'da eğitim gören Madagaskarlı 3 üniversite öğrencisi, ülkelerinde kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek ve temiz su ihtiyacını karşılamak için su kuyusu açtırmak istiyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi Olivier Nicolas Jean Jacques Razafindramonja (25), Djamal Hobiniaina Harris ve Castelo Zafy Soaib, Madagaskar'ın güneyinde kuraklık nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları bir nebze olsun gidermek için çalışma başlattı.

Hazırladıkları projeyle 135 bin insanın yaşadığı bölgede su kuyusu açılması için girişimlerde bulunan öğrenciler, ülkelerine 6 bin 500 kilometre öteden yardım götürmeyi amaçlıyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve proje sorumlusu Razafindramonja, AA muhabirine, 2014 yılından beri Türkiye'de bulunduğunu ve burada yaşamaktan memnun olduğunu söyledi.

Ülkelerindeki kuraklık nedeniyle insanların ölümle karşı karşıya kaldığına işaret eden Razafindramonja, yağmur yağmadığı zaman bölgedeki 2 büyük nehrin yeterli gelmediğini anlattı.

Razafindramonja, temiz içme suyu bulmanın güç olduğuna dikkati çekerek, böyle zamanlarda nehirdeki çamurlu suyun içildiğini ve bunun da çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Üniversite eğitimi kapsamında kalkınma planları üzerine çalıştığını dile getiren Razafindramonja, Madagaskar için Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan arkadaşlarıyla bir proje geliştirdiklerini ifade etti.

Yaptıkları girişimlerle iki su kuyusu açıldığını ancak 135 bin kişinin yaşadığı güney bölgesinde temiz suyun acil ihtiyaç olduğunu aktaran Razafindramonja, bir su kuyusu açılması için en az iki haftaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Su alabilmek için hayvanlarını satıyorlar"

Razafindramonja, bölgedeki iki nehrin genelde tarım ve hayvancılık için kullanıldığını ancak derin olmadığı için kuraklıktan çabuk etkilendiğini ifade etti.

Kuraklık nedeniyle tarımın da iki yıldır düzenli yapılamadığını, bölgedeki insanların su ihtiyacını karşılayabilmek için hayvanlarını sattıklarını dile getiren Razafindramonja, şöyle devam etti:

"Bazı insanlar su ihtiyacını kaktüslerden gidermeye çalışıyor. Devletin 1960 yılında yaptığı ve hiç tadilat görmeyen su kuyuları, depoları çöktü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, günde 10-25 arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor. Onları kurtarmak için proje yaptık. Nehirden içilen su çamurlu. Bakteri var. Çeşitli filtreler kullanıyorlar ancak onlar da sağlıklı değil. Bizi, arkadaşlarımızı, çocuklarımızı yalnız bırakmayın. İnsanlar susuzluğun son aşamasına geldi. Ben şu an Türkiye'deyim. Elhamdülillah temiz su içiyorum ama Madagaskar'da yaşayan vatandaşlarımıza yardım edemediğimiz için acı çekiyoruz. Onun için destek rica ediyoruz."

SAÜ İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi 4. sınıf öğrencisi Djamal Hobiniaina Harris de ülkesinde yaşanan sıkıntıların büyüdüğünü ve bölgede su kuyusuna çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Üniversite, Madagaskar, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskarlı öğrenciler ülkelerine 'can suyu' olmak istiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı         
10:29
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
09:51
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada         
09:15
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Madagaskarlı öğrenciler ülkelerine "can suyu" olmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei