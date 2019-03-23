Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlılığını Hazırladıkları Senaryoyla Anlattılar

Madde Bağımlılığını Hazırladıkları Senaryoyla Anlattılar

50 dakika önce

- İzleyicilerden görüntü Canlandırma sahnelerden detay Senaryo gereği genç kızın krize girmesi Detay görüntü Ayşe Karanlık'ın konuşması - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Lideri Ayşe Karanlık: "Bir gencin maddeyle tanışma anı, tanıştıktan sonra başına gelecekleri evre evre anlatan bir...

- İzleyicilerden görüntü
Canlandırma sahnelerden detay
Senaryo gereği genç kızın krize girmesi
Detay görüntü
Ayşe Karanlık'ın konuşması - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Lideri Ayşe Karanlık:
"Bir gencin maddeyle tanışma anı, tanıştıktan sonra başına gelecekleri evre evre anlatan bir senaryo canlandırıldı"

MUĞLA - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, madde bağımlılığının evrelerini hazırladıkları senaryoyla canlandırdı.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler madde bağımlılığın insan üzerindeki etkilerini sahneledi. Senaryo gereği yapılanlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gençlik Merkezi lideri Ayşe Karanlık, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirildiğini söyledi.

Gönüllü gençlerin bilinç ve farkındalık oluşturmak için de çalışma yaptıklarını ifade eden Karanlık, "Gönüllü gençler bir farkındalık simülasyonu düzenledi. Bir gencin maddeyle tanışma anı, tanıştıktan sonra başına gelecekleri evre evre anlatan bir senaryo canlandırıldı." dedi.

Bir gence madde bağımlılığıyla başına nelerin gelebileceğini gösterdiklerini belirten Ayşe Karanlık, bu gibi küçük dramatik canlandırmalarla herkeste farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Muğla, Genç, Güncel
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