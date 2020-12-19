Madem evdeyiz, gülelim eğlenelim

Evet, yine yeniden evdeyiz... Zaman zaman hepimiz sıkılıp bunalıyoruz, ne de olsa insan sosyal bir varlık. Ara sıra olup biteni unutup kafamızı boşaltmak, biraz gülebilmek hepimizin hakkı. İşte size bir tıkla kolayca ulaşabileceğiniz, eğlence garantili bir yöntem: YouTube'daki bazı kanallar bunaldığınız anlarda havanızı değiştirecek, hatta kahkahalara boğacak türden...

1.3 MİLYON ABONESİ VAR

KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya, Malatyalı ve Güngören'de büyümüş. Talk show'unda şivesinden 'varoşta büyümenin incelikleri'ne kadar kendine dair unsurları pek güzel esprilere dönüştürüyor. Şu an 1.3 milyon abonesi olan 'Konuşanlar'ın konseptiyse tamamen seyirciyle diyalog üzerine kurulu. En favori soruları "Bize bir fantezinizi ya da 'batırma' hikayenizi anlatır mısınız?" Cevaplara kendisi de gülmekten kırılıyor. Gösteriye bilet bulmak, çölde vahaya denk gelmek kadar zor.

EŞLER ARASINDA TARAF TUTMUYOR

MESUT SÜRE İLE İLİŞKİ TESTİ

Aslen radyocu olan Mesut Süre, 'Rabarba Talk' başlığı altında komedyen arkadaşlarıyla 'geyik' çeviriyor. En sevilen formatlarından biriyse 'Mesut Süre ile İlişki Testi'. Kimi ünlü kimi ünsüz çiftleri konuk eden Süre, tanışma hikayelerinden kıskançlıklara kadar pek çok şeyi açık açık sorup açık açık yanıtlar alıyor. Çiftler arasında hiç taraf tutmuyor. Konuşmalar karnınıza kramp girecek şakalara dönüşüyor. YouTube kanalının 251 bin abonesi var.

MEŞHUR OLMAYI TİYE ALIYOR

AŞIRI ÜNLÜLERLE KISA GÖRÜŞMELER

YouTube'da 154 bin abonesi olan Kutsal Motor'da yayımlanan ve milyonlara ulaşan izlenme oranı yakalayan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler', oldukça eğlenceli bir format. Sunucu Zeynep Ocak; Kerem Bürsin, Tülin Özen, Şevval Sam, Melisa Sözen gibi birçok ünlüyü ağırlıyor, ünlülerin ilginç itirafları ortaya çıkıyor. En eğlenceli bölümü herkese yöneltilen sabit sorular… Testin sonucuna göre konuğun 'aşırı ünlü olup olmadığı' ortaya çıkıyor.

TİPLEMELERİYLE GÜLDÜRÜYOR

ASLI İNANDIK

Bir zamanların efsane video aplikasyonu Vine'la işe başlayıp sosyal medya fenomenine dönüşen ve ardından oyunculuğa başlayan Aslı İnandık, Youtube kanalındaki videolarla güldürmeye devam ediyor. 94 bin abonesi olan İnandık, ağırlıklı olarak taklitler yaptığı videolar çekiyor. Yarattığı tiplemeler farklı sektörlerden ve sosyal sınıflardan. Örneğin dünyaca ünlü TV programcısı Martha Stewart'ı ya da reklam ajanslarını tiye alabiliyor.

GÜNDEMİ YORUMLUYORLAR

MÜCBİR SEBEPLER

'Mücbir Sebepler', Bartu Küçükçağlayan'la Melikşah Altuntaş Instagram'da canlı yayın yaptıktan sonra YouTube kanalına yükleniyor. Instagram hesabında 'Güldürürken akademik başarınıza katkı sağlayan program', 'Sözde magazin programı' gibi tanımlamalar yapılan programda kimi zaman ünlü isimler de gündemi ve magazin olaylarını yorumluyorlar. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının metinlerini de yazan Melikşah Altuntaş'ın hiç gülmeden yaptığı zekice esprilere dikkatinizi çekeriz.