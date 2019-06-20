Son Dakika Haberleri: Maden işçisinin kaçak ocakta ölümüne 2 tutuklama
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Maden işçisinin kaçak ocakta ölümüne 2 tutuklama

10 dakika önce

ZONGULDAK'ta, maden işçisi Mustafa Eser'in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.

Maden işçisinin kaçak ocakta ölümüne 2 tutuklama, System.String[]
ZONGULDAK'ta, maden işçisi Mustafa Eser'in kaçak kömür ocağında geçirdiği iş kazası sonrası ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
Maden işçisi Mustafa Eser, dün akşam ağır yaralı kaldırıldığı  Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Doktorlara evde çalışırken, elektrik akımına kapıldığı söylenen Mustafa Eser'in, kaçak ocakta geçirdiği iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili E.D. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren E.D. ile T.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Mustafa Eser'in kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:21 Kaynak: DHA
Maden, Zonguldak, Mustafa Eser, Güncel
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