Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Gazdan Zehirlenen İşçi Öldü

Maden Ocağında Gazdan Zehirlenen İşçi Öldü

1 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti.

Maden Ocağında Gazdan Zehirlenen İşçi Öldü, System.String[]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtköy köyünde özel bir maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, açığa çıkan metan gazından etkilendi.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gücük'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: AA

Kilimli, Zonguldak, İşçi, Güncel
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