Son Dakika Haberleri: Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (Ek Bilgilerle)

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (Ek Bilgilerle)

54 dakika önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak maden ocağında mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur (Ek Bilgilerle), System.String[]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız olduğu tespit edilen kaçak maden ocağında mahsur kalan Soner Tarhan'ı (48) kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Göçük, saat 13.00 sıralarında İhsan Toptan Sokak'taki ruhsatsız maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında kömür üretimi yapan Soner Tarhan, ilk belirlemelere göre tavan göçmesi sonucu oluştuğu düşünülen göçükte mahsur kaldı. Göçükte kalan işçiyi kurtarmak için polis, AFAD ve TTK ekiplerine haber verildi. TTK tahlisiye ekibi ocağa girerek göçükte kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ocak önünde önlem aldı. Soner Tarhan'ın eşi ve çocuğu da ocak önünde kurtarma çalışmalarını izledi.

Görüntü Dökümü

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Maden ocağından görüntü

Maden ocağının önünde bekleyenlerden görüntü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

Zonguldak, İşçi, Maden, Güncel
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