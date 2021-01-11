Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

İşçinin yakınları morg önünde sinir krizleri geçirirken Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri de morg önüne gelerek aileye taziyede bulundu.

Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin yakınları acı haberle yıkıldı. 2006 yılında maden ocağına kurayla girdiği öğrenilen Ramazan Toprak isimli işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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