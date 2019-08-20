Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü
1 saat önce
NİĞDE'nin Ulukışla İlçesinde bulunan maden ocağında çalışan ve üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
NİĞDE'nin Ulukışla
İlçesinde bulunan maden ocağında çalışan ve üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48) hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ulukışla ilçesindeki maden ocağında dinamit patlatıldıktan sonra maden alanında bulunan Cengiz Baysu'nun üzerine kaya parçası düştü. Kanlar içinde kalan Baysu'yu gören iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Baysu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinde sigara içen işçi, tazminatsız kovuldu ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar