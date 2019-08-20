Son Dakika Haberleri: Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü
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Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

1 saat önce

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesinde bulunan maden ocağında çalışan ve üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48) hayatını kaybetti.

Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü, System.String[]
NİĞDE'nin Ulukışla İlçesinde bulunan maden ocağında çalışan ve üzerine kaya parçası düşen işçi Cengiz Baysu (48) hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Ulukışla ilçesindeki maden ocağında dinamit patlatıldıktan sonra maden alanında bulunan Cengiz Baysu'nun üzerine kaya parçası  düştü. Kanlar içinde kalan Baysu'yu gören iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Baysu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ulukışla, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:08 Kaynak: DHA
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