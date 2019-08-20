Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

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Hiçbir güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçi, izleyenleri korkuttu

ÇAYKUR, kuru çay fiyatına yüzde 15 daha zam yaptı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar