Maden Sahasında Rehabilite Çalışmaları Başlıyor

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, Kazdağları ve Eybek Dağı'nın kesiştiği noktada faaliyetlerini sonlandıran maden firması, bölgede rehabilitasyon çalışmalarına başlıyor. Maden sahasında oluşan havuzdaki suyun ise Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tahlile gönderildiği, sonuca göre değerlendirme yapılacağı bildirildi. Çevreciler ve bölge sakinleri ise beklentilerinin hızlı bir şekilde rehabilite işlemlerinin yapılması olduğunu söyledi.Havran Tepeoba Mahallesi'nde, 2010 yılında faaliyete başlayan Özdoğu İnş. ve Tic. Ltd. Şirketi, bölgedeki ekonomik rezervi tamamlanan maden sahasında çalışmalarını sonlandırdı. Rehabilitasyon işlemlerini 5 yıl içinde tamamlayacak olan firma, alanı Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edecek. Firmadan yapılan açıklamada, "Buradaki faaliyetler sonlandı. Alanda iki adet havuz bulunmaktadır. Bir tanesi madencilik faaliyetlerinde kullanılmamıştır. Kullanılmayan ve açık alanda bulunan havuzda biriken su, tamamen yağış sularıdır. Dolayısıyla burada herhangi bir yapılacak işlem yoktur. Diğer havuz ise maden üretimi için kullanılmıştır ve kesinlikle tehlikesiz niteliktedir. Bu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda rehabilitasyon işlemi gerçekleştirilerek, doğaya kazandırılacak ve ağaçlandırma işlemleri için Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Ağaçlandırma bedeli Orman Bölge Müdürlüğü'ne yatırılmıştır. Firmamız çevreye duyarlı tavrını sürdürecektir" denildi.ÖZTÜRMEN: ÖNEMLİ BİR BÖLGEBölgeye yakın köylerden olan Çamcı Köyü Muhtarı İsmail Öztürmen ise madenin bulunduğu alanın Kazdağları ve dolayısıyla insanlığı ilgilendiren önemli bir bölge olduğuna dikkat çekti. Öztürmen, "Maden boşaltıldı, şu an faaliyetleri durdu. Getirisi, götürüsü nasıldır bilmiyorum ama inşallah ülke ekonomisine katkısı olmuştur. Maden ocağı kazılırken devasa bir çukur oluştu. Buraların rehabilite edilip tekrar doğaya yararlı bir hale getirilmesini istiyoruz. Bunlar yapılmalı ki; katledilen doğa tekrar eski haline kavuşabilsin" dedi.Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan ise, "Maden firmasının faaliyet gösterdiği alanda doğa ciddi bir tahribata uğradı. Bundan sonraki aşamada beklentimiz ise hızlı bir şekilde gerekli rehabilite işlemlerinin yapılmasıdır" diye konuştu.SU ANALİZİ YAPILIYORMaden sahasında, etrafı tel örgüyle kapatılan göletteki su için analiz çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgenin maden firması tarafından gerekli rehabiliti çalışmalarını tamamlanmasının ardından tamamen teslim alınacağını söyledi. Havuzdaki suyun ise şu an için kesinlikle kullanılmadığı, tahlil sonuçlarına göre durumun değerlendirileceği bildirildi.- Balıkesir