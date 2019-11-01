Son Dakika Haberleri: Madenciden kazasız-belasız çalışma dileği
Son Dakika Güncel Madenciden kazasız-belasız çalışma dileği

Madenciden kazasız-belasız çalışma dileği

7 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde maden işçileri, geleneksel hale getirdikleri kazasız-belasız çalışma dileği ve 2. Ocak yeni açılan yarı mekanize panoda üretime başlanması nedeniyle sabah vardiyasında Kur'an-ı Kerim okuttu, dualar etti ve kurban kesti.

Madenciden kazasız-belasız çalışma dileği, System.String[]

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde maden işçileri, geleneksel hale getirdikleri kazasız-belasız çalışma dileği ve 2. Ocak yeni açılan yarı mekanize panoda üretime başlanması nedeniyle sabah vardiyasında Kur'an-ı Kerim okuttu, dualar etti ve kurban kesti.


Törende Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlerimiz için ve maden şehitlerimiz için de dualar edildi. Törene TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesi Müdürü Müjdat Birol, Müessese ve İşletme Yöneticileri, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri ile maden işçileri katıldı.


Kur'an-ı Kerim okunması, duaların edilmesi ve kurban kesiminin ardından madenciler, yerin metrelerce altına inerek mesailerine başladı. - ZONGULDAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
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