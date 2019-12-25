Madende mahsur kalan işçilerden birine ulaşıldı - Son Dakika
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Madende mahsur kalan işçilerden birine ulaşıldı

6 saat önce

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan iki işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Madende mahsur kalan işçilerden birine ulaşıldı, System.String[]

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan iki işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patladı. Patlamada mahsur kalan 2 işçiden birine ulaşıldı. Olay yerine gelen ikinci ekip Metan gazı değerinin yüksek olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Ayrıca bölgeye bir adet havalandırma cihazı getirildi.


TTK Tahlisiye ekipleri özel donanımlı cihazlarla madene indi. Uğraşlar sonucu işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni ambulansa taşındı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Mahsur kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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