Madımak'ta hayatını kaybedenler için Çeşme'de panel
1 saat önce
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'taki Madımak Otel'de hayatını kaybeden 35 kişinin anısına bir panel düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme
Şubesi, 2 Temmuz
1993 yılında Sivas
'taki Madımak Otel'de hayatını kaybeden 35 kişinin anısına bir panel düzenledi.
Çeşme ilçesinde, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'taki Madımak Otel'de hayatını kaybeden 35 kişi düzenlenen panelde anıldı. Panelde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Madımak'taki olayda ölen şair Metin Altıok
'un kızı ve eski CHP Milletvekili Zeynep Altıok
, yine olayda ölen şair Behçet Aysan
'ın kızı Eren Aysan ve Madımak Müze Komitesi Üyesi İsmail Ateş konuşmacı olarak yer aldı. Sanatçı Öznur Korkmaz da sazı ve türküleriyle panelde yerini aldı. Korkmaz'ın söylediği türkülere katılımcılar, koltuklara bırakılan ölen kişilerin fotoğraflarını kaldırarak eşlik etti.
Çeşme çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesinde düzenlenen panel, soru-cevap kısmıyla son buldu. - İZMİR
Arkadaşlarının haber alamadığı üniversite öğrencisi, evinde asılmış halde bulundu
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?