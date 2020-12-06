Maduro'dan ABD'ye: "Kimsenin kolonisi değiliz" - Son Dakika

Maduro'dan ABD'ye: "Kimsenin kolonisi değiliz"

06.12.2020 22:12
Maduro'dan ABD'ye:

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro parlamento seçimlerinde oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey İmparatorluğu olarak nitelendirdiği ABD'ye, "Venezuela kimsenin kolonisi değil" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro parlamento seçimlerinde oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kuzey İmparatorluğu olarak nitelendirdiği ABD'ye, "Venezuela kimsenin kolonisi değil" dedi.

Venezuela'da yaklaşık 20.7 milyon kayıtlı seçmen, 277 sandalyeli Ulusal Meclis üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. ABD'nin desteklediği Juan Guaido liderliğindeki muhalefet ise seçimi boykot ediyor. Avrupa Birliği (AB), ABD ve Amerika Devletleri Örgütü (OAS), seçimlerin kabul edilebilir demokratik şeffaflık standartlarına uymadığını öne sürerek, seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'taki Fuerte Tiuna Askeri Kompleksi içinde bulunan Simn Rodrguez Ekoloji Okulu'nda oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maduro, "Ben devlet başkanı olarak hizmet ediyorum. Ama her şeyden önce vatandaş olarak oyumu kullanıyorum. Barış içinde, ülkemizde olması gerektiği gibi demokratik, farklılıklarımızı tartışarak, saygı göstererek kurumlarımızı seçmek için buradayız. Bugün halkın oyuyla adaleti yerine getiriyoruz" dedi.

Maduro daha sonra birkaç bakanın eşlik ettiği bir basın toplantısına katılarak, muhalefeti uzatılmış ele yanıt vermediği için suçladı. ABD'yi Kuzey İmparatorluğu olarak nitelendiren Maduro, "Kuzey Amerika imparatorluğu, bizi sömürgeleştirmek için demokratik kurumları, kurumsal çerçevemizi yok etmek istiyor. Bu Latin Amerika için bir kolonizasyon projesidir. Halkımızın kendi kaderini tayin etmesine saygı duyulmasını talep ediyoruz. Venezuela kimsenin kolonisi değil" ifadelerini kullandı.

Seçimleri 27 siyasi parti boykot ediyor

Demokratik Birlik için Yuvarlak Masa İttifakı'nı oluşturan muhalefet, sürecin hileli olduğunu öne sürerek seçimlere oybirliğiyle katılmama kararı aldı. En büyük dört muhalefet partisi olan Halk İradesi (VP), Önce Adalet (PJ), Demokratik Hareket (AD) ve Yeni Bir Zaman (UNT) da dahil olmak üzere 27 siyasi parti bir anlaşma imzaladı.

Öte yandan Venezuela'da Maduro'nun devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra 23 Ocak 2019'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmişti. Guaido, ABD dahil yaklaşık 50 ülkenin desteğini almıştı. - KARAKAS

Maduro'dan ABD'ye: Kimsenin kolonisi değiliz

Nicolas Maduro, Avrupa Birliği, Muhalefet, Venezuela, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maduro'dan ABD'ye: 'Kimsenin kolonisi değiliz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmeye çalıştı Denizlispor-F.Bahçe maçında protokol tribününde gerginlik yaşandı Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Londra derbisinde Tottenham, sahasında Arsenal'i mağlup etti Londra derbisinde Tottenham, sahasında Arsenal'i mağlup etti         
21:45
Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu         
21:14
Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor         
20:14
Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
19:16
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak Bakan Koca yerli aşı için nisan ayını işaret etti: İthal aşıya ihtiyacımız kalmayacak         
12:34
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 22:21:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maduro'dan ABD'ye: "Kimsenin kolonisi değiliz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei