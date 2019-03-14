Son Dakika Haberleri: Maduro'nun Siber Saldırı İddiasına Ülkenin En Büyük Üniversitesi Karşı Çıktı

Maduro'nun Siber Saldırı İddiasına Ülkenin En Büyük Üniversitesi Karşı Çıktı

1 saat önce

Venezuela Merkez Üniversitesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun elektrik kesintileriyle ilgili "siber saldırı" tezini reddetti.

Maduro'nun Siber Saldırı İddiasına Ülkenin En Büyük Üniversitesi Karşı Çıktı, System.String[]
Venezuela Merkez Üniversitesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun elektrik kesintileriyle ilgili "siber saldırı" tezini reddetti.

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Venezuela Merkez Üniversitesi (UCV) Mühendislik Fakültesi profesörleri, Nicolas Maduro hükümeti tarafından ortaya atılan elektrik kesintilerinin ABD tarafından düzenlenen bir siber saldırı sonucu yaşandığı iddiasına karşı çıktı. UCV Mühendislik Fakültesi tarafından yayınlanan raporda, 6 gün boyunca ülkenin büyük çoğunluğunu karanlıkta bırakan elektrik kesintisinin nedeni açıklandı. Rapora göre kesintiler, elektrik hatlarını ve güç istasyonlarını etkileyen yangın ve bazı teknik problemler nedeniyle meydana geldi. Fakülte raporunda, elektrik hizmetlerinin geri kazanılması ve modernizasyonunun sağlanması için yapılacak plana destek olmaya hazır oldukları belirtildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kesintilerin ülkedeki elektrik enerjisinin yüzde 80'ini sağlayan Guri Hidroelektrik Santrali'ne karşı ABD tarafından yapılan 'sibernetik ve elektromanyetik saldırılar' nedeniyle meydana geldiğini iddia ediyor. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Merkez, Nicolas Maduro, Venezuela, 3. Sayfa
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