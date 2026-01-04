ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
04.01.2026 07:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
Haber Videosu

Beyaz Saray, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun polis eşliğinde yürüdüğü anlara ait videoyu yayınladı. Siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği görülen Maduro'nun yürüdüğü anlara ait videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesinin eklendiği görüldü. Öte yandan Maduro videonun kısa bir bölümünde çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" diyor.

Beyaz Saray'a bağlı resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, Washington'un Venezuela yönetimine yönelik sert tutumunu bir kez daha gündeme taşıdı. Devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro hakkında paylaşılan son video, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HALIDA "DEA NYD" YAZIYOR

White House'ın resmi hızlı yanıt sosyal medya hesabı Rapid Response 47 üzerinden yayımlanan videoda, Maduro'nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü görülüyor. Görüntülerde Maduro'nun siyah kapüşonlu bir sweatshirt giydiği, yürüdüğü koridorun ise üzerinde "DEA NYD" yazılı mavi bir halıyla kaplı olduğu dikkat çekiyor.

"ŞÜPHELİ YÜRÜDÜ" İFADESİ YER ALDI

Paylaşılan videonun üzerine İngilizce olarak "Suspect walked" (Şüpheli yürüdü) ifadesi eklendi. Görüntülerin, Maduro'nun Manhattan'daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtildi. Bu kapsamda Maduro'nun parmak izinin alındığı bilgisine yer verildi.

MADURO: YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Videonun kısa bir bölümünde Maduro'nun çevresindekilere dönerek "Yeni yılınız kutlu olsun" dediği anlar da yer aldı. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela krizine yaklaşımı ve Maduro'ya yönelik mesajları açısından sembolik bir adım olarak değerlendirilirken, görüntüler sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Dış Politika, Beyaz Saray, Venezuela, Güvenlik, Politika, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok

09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 10:01:29. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.