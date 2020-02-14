Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika

Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada

7 saat önce

Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalandı. Süt ile birlikte 50 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah İstanbul ile birlikte 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Yakup Süt'ün de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı. Adını 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok suçla doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve 'çete soruşturması' kapsamında aranan Süt ve adamları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan, operasyon anları saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde villada yapılan aramada çim biçme makinesinin içinden silah çıkması dikkat çekti.

(İHA)

Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbb önünde ulaşım zammı protestosu
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:51:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mafya lideri ve adamlarına yapılan operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]