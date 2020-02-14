Mafya lideri Yakup Süt ve adamlarına operasyon: 50 gözaltı - Son Dakika

Mafya lideri Yakup Süt, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı. Süt ile birlikte 50 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah İstanbul ile birlikte 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında arama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Yakup Süt'ün de aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı.



Adını 1990'lı yılların sonunda duyuran ve birçok suçla doğrudan ya da dolaylı ilgisi olduğu belirlenen, 'çete soruşturması' kapsamında aranan Süt ve adamları, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği öğrenildi. Bu sabah başlatılan operasyon ile ilgili adreslerdeki aramaların sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL