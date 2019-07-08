Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti
1 saat önce
Şanlıurfa'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye
ilçesi Atatürk Bulvarı
'nda yaşandı. 30 Haziran'da bir mekanda nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla başından yaralanan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), tedavi altına alındığı özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi
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