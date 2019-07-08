Son Dakika Haberleri: Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti
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Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Şanlıurfa'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. 30 Haziran'da bir mekanda nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla başından yaralanan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), tedavi altına alındığı özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa
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