Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

05.05.2022 10:40

Mersin'in Aydıncık ilçesinde gezintiye çıktıkları Yanışlı mağarasında mahsur kalan 4 kişi, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde gezintiye çıktıkları Yanışlı mağarasında mahsur kalan 4 kişi, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin- Antalya D-400 Karayolu yakınında Aydıncık ilçesi Yanışlı mevkiinde bulunan Yanışlı mağarasını merak eden 4 arkadaş gezmek için aşağı indi. Denize sıfır konumda olan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken mağaraya kayalıklardan inen Sefa C., Özge Y., Deniz B. ve Burçin K., girdikleri bölgede mahsur kaldı. Uzun süre bölgeden çıkamayan arkadaşlar, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler mağaranın yukarı kısmında kurdukları sistemle aşağı inerek mahsur kalan 4 kişiyi 2 saatlik çalışma sonunda halatla çekerek kurtardı. Ekiplerin gece yarısına kadar uğraşarak kurtardığı 4 arkadaş, jandarmaya teslim edildi.

(İHA)

Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Mağarada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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