Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!

Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobilya mağazasında teşhir yatağında cinsel ilişkiye giren çift büyük tepki topladı. Olay Tayvan'da gerçekleşti ve sosyal medyada hızla yayıldı. Mağaza yönetiminin güvenliği artırması gerektiği söylendi. Ağır hapis cezası da gündemde.

Bir mobilya mağazasına gelen iki müşterinin, diğer ziyaretçilerin ve ailelerin gözü önünde teşhir yatağında ulu orta cinsel ilişkiye girdiği anlar büyük tepki topladı.

Yüz kızartan skaydalda, mağazayı gezen bir çift teşhir alanındaki yorganın üzerine uzanarak bir anda ilişkiye girmeye başladı. Mağazadaki şaşkın kalabalığın canlı şahit olduğu görüntülerde, çiftin çevrelerindeki insanlara ve çocuklara aldırış etmeden adeta kendi dünyalarında kayboldukları görüldü.

Toplum içinde sergilenen bu edepsiz davranış, Tayvan’daki dev bir mobilya mağazasında gerçekleşti. Olay günü çocuğuyla birlikte alışverişte olan öfkeli bir anne, 16 Temmuz'da şahit olduğu bu skandal sahneleri kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Çocuğunun durumu fark edip kendisine "Bu çok iğrenç" dediğini belirten anne, görüntüleri Threads platformunda yayınlayarak cinsel dürtülerini kontrol edemeyen çifte adeta ateş püskürdü. Çileden çıkan kadın paylaşımına, "Evlerinize gidin, arabanıza geçin ya da bir otel odası tutun!" notunu düştü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere kullanıcılar da büyük tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Burası bir otel değil" yorumunu yaparken, bazı kullanıcılar ise mağaza yönetiminin bu tür davranışları açıkça yasaklayan uyarı levhaları asması ve güvenliği artırması gerektiğini savundu.

Her ikisi de siyah tişört giyen çiftin, ayakkabılarını çıkarıp yanlarındaki yatağa fırlattığı görüldü.

Ağır Hapis Cezası Yolda

Tayvan’ın "hayasızca hareketler" kanunlarına göre, toplum içinde bu şekilde ilişkiye giren çiftin bir yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası alabileceği belirtildi.

Söz konusu mobilya zinciri, mağazalarındaki bu tür skandallarla daha önce de gündeme gelmişti. 2020 yılında Çin’deki bir şubede, yetişkin içerik oyuncusu olan bir kadın teşhir yatağında cinsel ilişkiye girdiği anları kayda almıştı. İnternette hızla yayılan o video sonrası mağaza yönetimi olayı sert bir dille kınayarak güvenlik önlemlerini artırmıştı. O dönemde mahkemeye çıkarılan kadın ve kameramanı, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!
Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!
Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!
Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler!

Tayland, Tayvan, Son Dakika

Son Dakika Tayland Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    akpartili bademler 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı Sürücülere sadece 1 lira kaldı Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Düştüğü not manidar Kayserili besicinin paylaşımına bakın Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:45
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü Rakip yöneticilerle birbirine girdi
Neymar galibiyet sonrası çılgına döndü! Rakip yöneticilerle birbirine girdi
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:33
Aziz Yıldırım’dan suç duyurusu Savcılığa başvurdu
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
12:15
Salah karşılamasında ilginç anlar Galatasaray formasını çıkarttırdılar
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar
12:13
Üsküdar Belediyesi’nde olaylı seçim 6 CHP’li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
11:58
12 maddeden oluşan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ bugün Meclis’e sunuluyor
12 maddeden oluşan 'Terörsüz Türkiye Yasası' bugün Meclis'e sunuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:08:38. #7.13#
SON DAKİKA: Mağazadaki teşhir yatağında ulu orta ilişkiye girdiler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.