Magazin Yazarı Üstündağ Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.
Üstündağ'ın işlemleri devam ediyor.
