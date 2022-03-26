Kayseri'de kirasını ödemediği için evden çıkarılan aileye belediye yardım etti - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde kirayı ödemedikleri için evden çıkarılan aileye Talas Belediyesi sahip çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün kirada oturdukları evden çıkarılan aile için Talas Belediyesi harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Talas Şubesi koordinesinde hareket eden belediye ekipleri, engelli çocuğu ve eşiyle evden çıkarılan E.G'nin mağduriyetini giderdi.

Belediye ekipleri ihbar üzerine, sokağa atılan eşyaları bir depoya kaldırdı, E.G. otele, eşi ve 12 yaşındaki engelli çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü misafirhanesine yerleştirildi.

Ailenin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve engelli çocuğun bakımı için çalışma yapılacağı, ev sahibinin, 2 yıldır kirasını ödemediğinden açtığı dava sonucu hukuki yollardan kiracıyı çıkardığı öğrenildi.