MAHALLE HALKININ HAYATINI 'YAYGIN OLMAYAN SPOR DALLARI' İLE DEĞİŞTİRDİ - Son Dakika

DENİZLİ'nin Güney ilçesinin kırsal Eziler Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na 4 yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Türkiye'de yaygın olmayan spor branşlarıyla tüm öğrencilerin ve mahalle halkının hayatını değiştirdi. Öğrenciler, birçoğunun adını ilk kez duyduklarını söyledikleri spor dallarında şampiyon oldu. Okuldaki öğrencilerinin tamamını lisanslı sporcu yapan, mahallede yaşayanlardan takım kuran Arı, çok sayıda başarı elde etti. Arı'nın biri kız, üç öğrencisi de Hokey Milli Takımı Gelişim Kampı'na davet edildi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı, 4 yıl önce Güney ilçesine 14 kilometre mesafedeki kırsal Eziler Mahallesi'ndeki Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na tayin oldu. Arı, burada öğrencilerine sporu sevdirmek için çalışmalara başladı. Okuldan arta kalan zamanlarda, kekik ve tütün tarlalarında çalışan öğrencilerinin spor yapmasını isteyen Arı, onları curling, bocce, dart, hemsball, korfboll, golf, hokey, oryantiring gibi yaygın olmayan branşlara yönlendirdi.

Mahalledeki pazar yeri üzerindeki beton zeminde öğrencileriyle çalışan Arı, bu branşlarda takımlar kurup yarışmalara katılmaya başladı. Okul bahçesine Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halı saha kurmasıyla öğrencilerin aktif olarak spor yaptığı branş sayısı 18'e yükseldi. Okuldaki tüm öğrencilerin spor yapmasını hedefleyen Arı, görev süresi boyunca mahalledeki evleri tek tek dolaşarak spora soğuk bakan öğrenci velilerini de ikna etti. Okuldaki 120 öğrencinin tamamını çeşitli branşlarda lisanslı sporcu yapmayı başaran Arı, birçok sponsor bularak spor malzemelerinin de temin edilmesini sağladı.

GENÇ YAŞLI HERKES SPOR YAPIYOR

Geçen süre zarfında, mahallede yaşayanlar da spora ilgi duymaya ve öğrencilerle sportif aktivitelere katılmaya başladı. Mahallede, Arı öncülüğünde yetişkinlerin oluşturduğu veteran hokey takımı da kuruldu. Mahalle sakinleri, halı sahada öğrencilerle birlikte antrenman ve maçlar yapmaya başladı.

2 ÖĞRENCİSİ MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ

Öğrenciler, Arı'dan aldıkları eğitimlerinin ardından bocce, hokey, dart ve oryantiring gibi sporlarda çok sayıda il ve bölge birincilikleri elde etti. Öğrenciler katıldıkları müsabakalarda 17 birincilik, 12 ikincilik 10 üçüncülük, 1 kez de dördüncülük kupası kazandı. Okulda öğrenim gören ve hokey takımında yer alan Tuğçe Güneş, Emirhan Şafak Gökcan ve Hasan Öner, Milli Takım gelişim kampına davet edildi. Her ikisi de 16 yaşında olan Gökcan ile Öner, yakaladıkları başarının ardından Malatya Hokey Takımı'na transfer oldu.

FARK YARATTI

Mahallenin çehresinin değiştiren Arı, Sabancı Vakfı'nın yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret veren kişilerin hikayelerini görünür kıldığı Fark Yaratanlar Projesi kapsamında 12'inci sezonun fark yaratanlarından biri seçildi. Mahallede spor kültürünü oluşturmayı başardıklarını ifade eden Arı, şunları söyledi:

"Buraya 2016 yılında geldim. Atandığım okulun şu ana kadar hiçbir sportif müsabakaya katılmadığını gördüm ve harekete geçtim. Temel amacım sporu sevdirmekti. Öğrencilere spor yaptırabilmek için tarlalara ve evlere gittim. Velilerle uzun görüşmeler yapıp, onları spora kazandırmaya çalıştım. Sporla tanışmamış olan öğrencilerim sporu çok sevdi. Branş sayımızı 18'e yükselttik. Mahallede yetişkinlerin de destek olmasıyla burada spor kültürünü oluşturduk. Sayısız başarı elde ettik. Bununla gurur duyuyorum. Güzel bir örnek teşkil ettiğimizi düşünüyorum. Öğrenci ve velilerle iyi bir aile olduk" dedi.

'YAPAMAZSIN' DEDİLER, BAŞARDI

Çocukların ve yetişkinleri sporla bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Arı, "Amacımız başarı elde etmek değil, çocuklara dokunabilmekti. Çocuklarda fark edilir seviyede değişim ve gelişler gözlemledik. Çocuklardaki değişimi gören birçok veli, spora dahil oldu. 4 yılın sonunda tüm öğrencilerimizi lisanslı sporcu yaptık. 'Kırsalda bu tür sporları yapamazsın, kültür olarak yerleştiremezsin' dediler. Biz bunu çok iyi başardık. Malzeme fiyatları çok yüksek. Bunları sponsorlarımızın desteğiyle sağladık. Yarışmalara da belediyenin desteğiyle gittik. Şimdi çocuklarımızı milli takıma gönderiyoruz. Türkiye'de ilklerden birini gerçekleştirip, kırsal bir mahallede golf düzenleyeceğiz. Bunun hazırlıklarını da yapıyoruz. Hedefimiz bu mahalledeki çocuklarla olimpiyatlara katılmak" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER KONUŞTU

Hokey takımı kalecisi 15 yaşındaki Melike Konca, daha önce tarlalarda çalışıyordum. Öğretmenimiz Suat Arı sayesinde hokeye başladım. Başka sporlar da yapıyoruz. Spor hayatımızı değiştirdi. Hokey oynamayı çok seviyorum, çok mutluyum" dedi.

Arda Yontar da eskiden 'hokey' diye bir spor bilmediğini belirterek, "Öğretmenimiz sayesinde öğrendim. Belirli günlerde gelip burada çalışıyoruz. Suat öğretmenimiz bize bu sporu çok sevdirdi. Ailelerimiz de bizimle bu sporu yapmaya başladı" diye konuştu.

Oğlu Emirhan Şafak Gökcan'ın milli takım kampına davet edildiğini belirten mahalle sakinlerinden Halil Gökcan ise, "Bizim için çok gurur verici oldu. Suat öğretmen buraya geldiğinde bizi bu sporlarla tanıştırdı. Çocuklar bu spora yönelince biz de veliler olarak katıldık. Oğlum Milli Takım kampına davet edildi. Bu başarıdan dolayı çok mutluyuz" dedi.