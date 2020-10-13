Mahalle mahalle gezip, çocukları ücretsiz tıraş ediyorlar - Son Dakika

KAYSERİ'de 13 yıldır kuaförlük yapan Abdurrahman Öztürk (29) ve ekibi, parklarda oynayan ve dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz tıraş edip, top hediye ediyor.

Kocasinan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde erkek kuaförlüğü yapan Abdurrahman Öztürk, boş vakitlerinde ekibi ile birlikte mahalle mahalle gezip, dar gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor. Yeşil mahalle ve Erkilet'te parklarda oynayan 30 çocuğu ücretsiz tıraş edip, top hediye eden kuaför Abdurrahman Öztürk, "Pazar günleri tıraşları iyilik amaçlı yapıyoruz. Pazar günleri arkadaşlarla boş vaktimizi böyle değerlendirelim dedik. Güzel de oldu. Hem çocuklar sevindi, hem de biz mutlu olduk. Günümüz boş geçmesin diye böyle güzellikler yapıyoruz. İyilik her zaman kazanacak. Çocukların bir gülüşü her şeyi değiştirir" dedi.