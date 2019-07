Mahalleli anlattı Başkan kayıt altına aldı

Mahalleli anlattı Başkan kayıt altına aldıKartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'mahallemi dinliyorum' etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL - Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Mahallemi Dinliyorum' etkinliği kapsamında Kartal'ın tüm mahallelerinde toplantı gerçekleştiriyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde ilk toplantıya katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Ortak sorun dediğimiz ilk 3 en önemli sorun ilk 5 en önemli soruna hep birlikte çözüm üretmeye çalışacağız" dedi.Kartal Belediyesi Kartal halkı ile bir araya gelerek, 2020-2024 Stratejik Planı'nı oluşturmak için vatandaşların görüş ve önerilerine almak için mahalle toplantıları yapıyor. "Kartal'ı Komşularımızla Birlikte Yöneteceğiz" diyerek vatandaşı yönetim sürecine dahil etmek isteyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla Kartal'ın 20 mahallesinde kentin beş yıllık dönemini oluşturacak olan çalışmalar hakkında; mahallelilerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı.2-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında her gün yapılacak olan toplantıların ilk ilki, Başkan Gökhan Yüksel'in katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda gerçekleştirildi.Mahalle toplantısında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Her konuştuğunuz burada kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlarda tek tek incelenip notlar haline getireceğiz. Ortak sorun dediğimiz ilk 3 en önemli sorun ilk 5 en önemli soruna hep birlikte çözüm üretmeye çalışacağız. Bazılarında biz çalışacağız, bazılarında Büyükşehir'e çalıştıracağız, bazı sorunlar için de merkezi hükümeti milletvekillerimiz vasıtası ile meclise taşıyacağız. Dolayısı ile her sorun ile ilgilenmek için elimizden gelen çabayı sergileyeceğiz. Ben zaten mahallenin sorunlarına vakıfım. Ama yine de sizin söylemlerinizi tek tek inceleyip bir yol haritası mutlaka çizeceğiz. Bugün sizlerin sorunlarını dinlemek güzeldi. Adım adım projeleri hayata geçireceğiz" dedi."Seçimden önce söyledim. Hazır olan bir projemiz var "diyen Yüksel, "Mahallenin aşağı tarafında E-5'e yakın yaklaşık 10 dönümlük alan var. Bu alanda çocuklarımızın rahatça parka gidebileceği, spor yapabileceği, ailelerimizin spor yapabileceği, orada keyifli bir çay içebileceği ve yeşil ile buluşabileceği bir alanı sizlere armağan edeceğiz 5 yıllık süreçte" şeklinde konuştu.