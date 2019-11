Mahalleli ÇODEM'in kapatılmasını istiyor

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin; Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Çocuk Destek Merkezi'nde (ÇODEM) kalan çocukların topluma kazandırılması için daha güzel bir yere gönderilmesini istedi.



İlçeye bağlı Kiçiköy mahallesi Sevgi sokakta bulunan ÇODEM'de kalan çocukların mahalleye huzursuzluk verdiğini ifade eden Kiçiköy Mahalle Muhtarı Bekir Hastürk; "İyi bir uygulama, suça bulaşan çocukları topluyoruz. Burada yeme, içme mükafatlarını yapıyoruz. Daha güzel bir yerde, okula gidecekleri okula, Kuran'a gidecekleri Kuran kursuna göndermemiz lazım. Sistemde bir yanlışlık var. Evet, bunları atacak halimiz yok ama topluma kazandırmak için daha güzel bir yerde olmasını istiyoruz" dedi.



ÇODEM'in Türkiye'de bazı illerde bulunduğuna dikkat çeken TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, çocukların tekrar suça bulaşmış olarak kurumlardan çıkmamaları için Ankara'da toplanması gerektiğini ifade etti. Buralarda kalan çocukların şımartılmamasının da önemli olduğuna değinen Şahin; "Çocuk Destek Merkezi; Aile ve Sosyal Bakanlığı'na bağlı Türkiye'nin 8-10 ilinde faaliyet gösteren bir kuruluş. Suça bulaşmış, madde bağımlısı çocukları başka şehirlerden buraya getirip güya tedavisi yapılmaya çalışılıyor. Fakat bir kere bu işlemin yapılabilmesi için siyasi ve yetkililerin bu çocukları şımartmamaları gerektiğini bir türlü anlatamadık Aile Bakanlığı'na. Gelip 'size bir şey diyorlar mı, dövüyorlar mı?' gibi şımartmalar bu çocukları zıvanadan çıkartıyor. İdarecilerin, buradaki bakıcı anne ve babaların sözlerini dinlenmemesine yol açıyorlar. Ama garip olan bu ÇODEM'ler Türkiye'de her ilde yok, en fazla 8-10 ilde var. Olmayan illerin siyasilerinin tavırları yüzünden yok. Bu çocukların bir yere gitmesi lazım mı? Lazım. Bu çocukların tedavi edilmesiyle ilgili güzel çalışma yapılması lazım mı? Lazım. Ama bunlar maalesef şımartmalardan dolayı yapılamıyor. Bir de en garibi Ankara Türkiye'nin başkenti, her şey var orada ama ÇODEM Ankara'da yok. Nedense? Her ilde hangi mahalledeyse o mahalleli şikayetçi. Çocuklar evlere giriyor, soygunlar yapıyor hatta kavgalar çıkartıyorlar ama bu çocuklara işlem de yapılamıyor. Mahallelilerin bu sıkıntıyı çekmesine müsaade edilmemesi gerekiyor. Bunun yeri Ankara'dır. Bu çocuklar tekrar suça bulaşmış olarak bu kurumlardan çıkmasınlar, ıslah edilip çıksınlar" ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinleri de çocuklarını parka gönderemediklerini, ÇODEM'de kalan çocukların huzursuzluk çıkardıklarını iddia etti. - KAYSERİ