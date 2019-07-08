Mahalleli otomobili havaya kaldırıp yangından kurtardı
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ANKARA (İHA) – Ankara'nın Çankaya ilçesinde çıkan depo yangınında bölgede bulunan bir otomobili alevler sarınca mahalleli aracı elbirliğiyle havaya kaldırarak kurtardı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
ANKARA (İHA) – Ankara
'nın Çankaya
ilçesinde çıkan depo yangınında bölgede bulunan bir otomobili alevler sarınca mahalleli aracı elbirliğiyle havaya kaldırarak kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Göktürk
Mahallesi'nde Ali Kızıltuğ
Parkı ve bölgede bulunan bir su deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, alevlerin sarmaya başladığı bölgede bulunan bir otomobili el birliği ile havaya kaldırarak, yangından uzak tuttu. Yaşananlar ise kameraya yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, müdahale ederek yangını söndürürken, bölgedeki ağaçlar ve park zarar gördü. Polis
, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
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