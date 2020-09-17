Mahallelinin yılan ve akrep korkusu (2) - Son Dakika

OT VE ÇALILARIN OLDUĞU ALAN TEMİZLENDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki otlar ile çalılar arasında yılan, akrep ve fareler görülmesi üzerine Darıca Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri, iş makineleri ile ot ve çalıların bulunduğu alanda temizlik yaptı. Ayrıca bölge ilaçlandı.

Çalışmaları yerinde takip eden Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, "Havaların ısınmasıyla birlikte bu gibi alanlarda yılan ve akrep görülebilir. Elbetteki psikolojik olarak bu durum rahatsız edici. Biz temizliğimizi yaptıktan sonra, naftalinle, kükürt karışımı ilacımızı da kullanıp, yılanlara karşı çalışmamız olacak. Akrepler nemli ortamları sevdiği için burada görülmüş. Biz de belediye olarak kullanacağımız kimyasal ilaçlarla evleri ilaçlayıp, bu alanda yaşanan sorunları gidereceğiz" dedi.Mahallede yaşayan Sevda Pelek, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Gösterilen bu ilgi nedeniyle biz de burada yaşadığımızı hissettik. Sorunumuzun bu kadar hızlı giderileceğini tahmin etmiyorduk" diye konuştu.

Mahalleli, Başkan Yardımcısı Yılmaz ile çalışanlara çay ve bisküvi ikram etti.