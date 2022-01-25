Mahkeme, Saros FSRU Limanı için açılan imar planları iptali davasını reddetti - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapımı devam eden Saros Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) ve Kara Boru Hattı için açılan imar planlarının iptali davası Edirne İdare Mahkemesi'nce reddedildi.

Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapımı süren (FSRU) için Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması tarafından Edirne İdare Mahkemesi'nde imar planlarının iptali davası mahkeme tarafından reddedildi. Davanın reddedilmesi kararı üzerine Keşan Kent Konseyi'nde, bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Temiz Keşan Derneği Başkanı Ekin Öztürk, Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ile Saros gönüllüleri katıldı.

Hasan Karagöz, 14 aydır bekledikleri imar planlarının iptali davasının Edirne İdare Mahkemesi'nce reddedildiğini belirterek, şunları söyledi: "Edirne İdare Mahkemesi'nin davamızda yaptığı keşif ve bilirkişi heyet incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, tarım ve orman alanlarını korumayan, üst ölçekli planlara aykırılığı bilimsel olarak tespit edilmiştir. Davamızı haklı bulan bilirkişi heyetinin raporu, hepimizi umutlandırmış ve mahkemenin davamızın kabulüne karar vereceğine dair inancımızı artırmıştı. Edirne İdare Mahkemesi, 3 kişilik akademisyen bilirkişi heyetinin bilimsel raporu gereğince davamızı kabul edip, Saros FSRU Doğalgaz Limanı imar planlarını iptal etmek yerine ÇED davasındaki tek bir bilirkişinin görüşüne göre davamızı reddetmiştir."

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise hukuksal mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, "Biz doğal gaza karşı değiliz. Özellikle gaza karşı değiliz. Bunu satın alıyoruz. Ama bunun yeri var. 'Başka yerde de bu yapılabilir' dedik. Bilim adamlarının karşı çıkmasına rağmen deprem bölgesi olmasına rağmen, fay hattı geçmesine rağmen, hukuka rağmen, bilime rağmen yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz' diye konuştu.