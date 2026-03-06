Mahmud Abbas, İran'ı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

Mahmud Abbas, İran\'ı kınadı
06.03.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde İran savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran savaşına ilişkin gelişmeler ve bölgedeki son durum ele alındı.

İRAN'IN SALDIRILARINI KINADI

Filistin Yönetimi'nden yapılan açıklamada Abbas'ın komşu Arap ülkelerine yönelik son İran saldırılarını kınadığını vurguladığı belirtildi. Abbas ayrıca Suudi Arabistan'ın Filistin halkına verdiği destek nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

HAMAS'A SERT SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl işgal altındaki Batı Şeria'da bir toplantı düzenleyen Abbas, öfkeli bir tonda konuşarak Hamas'tan "köpeğin oğulları" diye bahsetmişti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Besim Naim de Abbas'ın "kendi halkının önemli bir kısmına karşı aşağılayıcı bir dil kullanmasını" kınamıştı. Naim, "Abbas sürekli ve şüpheli şekilde, işgalcilerin suçlarından ve devam eden zulümden halkımızı sorumlu tutuyor" demişti.

BİR GÖRÜŞME DE MİÇOTAKİS İLE

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de telefon görüşmesi yaptı. Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İran, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu'daki gelişmeler değerlendirildi. Miçotakis, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini ifade ederken Batı Şeria'daki durumdan duyduğu endişeyi Abbas'a iletti. Ayrıca Gazze'ye insani yardım akışının kesintiye uğramaması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Muhammed Bin Selman, Kiryakos Miçotakis, Suudi Arabistan, Mahmud Abbas, Yunanistan, Orta Doğu, Filistin, İran, Son Dakika

Son Dakika Mahmud Abbas Mahmud Abbas, İran'ı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Burak üstün Burak üstün:
    helal olsun irana 7 düvele karşı savaşıyo demekki 1 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Komşu komşuyu çok iyi tanır 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
19:52
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:49:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Mahmud Abbas, İran'ı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.