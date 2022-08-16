Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli? Mahmut Özer biyografisi! - Son Dakika
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Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli? Mahmut Özer biyografisi!

16.08.2022 14:50
Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli? Mahmut Özer biyografisi!

Milli Eğitim Bakanı olan Mahmut Özer akademisyen, bürokrat ve siyasetçidir. Mahmut Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mahmut Özer biyografisi gündeme geliyor. Peki, Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli?

Mahmut Özer Tokat'ta dünyaya geldi ve eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer nereli ve kaç yaşında gündeme geliyor. Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli? Mahmut Özer biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MAHMUT ÖZER KİMDİR ?

Mahmut Özer ( 5 Mayıs 1970, Tokat), Türk akademisyen ve 17 Kasım 2014 tarihi itibariyle 2. dönemi için tekrar seçilen Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü.

1970 yılında Tokat'ta doğan Özer, 1988 yılında Tokat İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanı'nda Elektronik Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1994-2002 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

2001 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayan Özer, 2002 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2005 yılında doçent, 2010 yılında da profesör unvanını aldı. 2009 yılından itibaren rektör yardımcılığı görevinde bulunurken, 2010 yılında gerçekleştirilen rektörlük seçimlerinde birinci çıktıktan sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi rektörü olarak atandı. 2014 yılında rektörlük seçimlerinde de birinci olan Özer, yeniden Bülent Ecevit Üniversitesi rektörü olarak atandı.

1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı görevinde bulundu. Ekim 2014'ten itibaren TÜBİTAK tarafından çıkarılan ve Science Citation Index (SCI) kapsamında taranan Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinin baş editörlüğü, 15 Ekim 2015'den itibaren de YÖK temsilcisi olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir

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Son Dakika Soğuk Haber Mahmut Özer kimdir? Mahmut Özer kaç yaşında, nereli? Mahmut Özer biyografisi! - Son Dakika


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