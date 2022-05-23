Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi

23.05.2022 15:23

İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında dört ay önce öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan ve dün yakalanan sanık Serkan Dakman bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında dört ay önce öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan ve dün yakalanan sanık Serkan Dakman bugün adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında 27 Ocak tarihinde öldürülen Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin olayın firari sanığı Serkan Dakman, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubes,ne bağlı ekiplerce dün İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı. İfade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen sanık Dakman, polisteki işlemlerinim ardından bugün Bakırköy Adliyesine gönderildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi
Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi
Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi
Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi

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Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari sanığı yakalandı Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin firari sanığı yakalandı
Kaynak: İHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul, Yeşilköy, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmutyazıcıoğlu cinayetindeki son sanık adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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