Mahrem imam, FETÖ'cü astsubayı, içinde "Türk bayrağı" bulunan zarfla tehdit etmiş - Son Dakika

Mahrem imam, FETÖ'cü astsubayı, içinde "Türk bayrağı" bulunan zarfla tehdit etmiş

19.12.2020 11:41
Mahrem imam, FETÖ'cü astsubayı, içinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda Konya'da gözaltına alınan itirafçı astsubay, mahrem imam tarafından içine Türk bayrağı konulmuş bir zarf ile tehdit edildiğini öne sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda Konya'da gözaltına alınan itirafçı astsubay, mahrem imam tarafından içine Türk bayrağı konulmuş bir zarf ile tehdit edildiğini öne sürdü.

İzmir merkezli 50 ilde düzenlenen, 278 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yakalanmasının ardından emniyette etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren astsubay N.Ü, TSK içerisine yerleşen örgüt mensubu ile onlarla bağlantılı mahrem imamları deşifre eden bilgileri paylaştı.

FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını ve ders çalışmak için örgüt evlerine gitmeye başladığını belirten N.Ü, buralarda gizliliğe çok dikkat edildiğini, konuyla ilgili kendilerinden sorumlu örgüt mensuplarınca sürekli uyarıldıklarını anlattı.

Lise yıllarında örgüt mensuplarıyla sık sık FETÖ'nün hücre evlerinde kamplara katıldığına dikkati çeken N.Ü, "Bu eve girdiğimiz an, abiler bize bazı kurallar olduğunu söyledi. 'Bu eve geldiğinizi kimseye söylemeyeceksiniz. Evde kalanları ve yapılan faaliyetleri kimseye anlatmayacaksınız. Sadece üniversite sınavlarına hazırlandığınızı söyleyeceksiniz. Evde olduğunuz sürece cep telefonlarınızı da kapalı tutacaksınız.' dediler." ifadelerini kullandı.

Hücre evlerinde bir örgüt mensubunun "Askeri okullara dindar ailelerin çocukları gitmeli. Oralar peygamber ocakları. Sizler askeri okullara gitmelisiniz." şeklinde telkinde bulunmasının ardından dini ve milli duygularının da ön plana çıkmasıyla Gaziemir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu örgütün de yardımıyla kazandığına işaret eden N.Ü, bu sırada kendisini mülakata hazırlayan mahrem imamla gizli şekilde buluştuğunu, okulda deşifre olmaması için nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda talimatlar aldığını kaydetti.

Askeri okulda eğitim gördüğü süreçte ara sıra örgüt üyelerince arandığını ve gizli buluşmalar gerçekleştirdiklerini bildiren N.Ü, örgüt üyelerinin telefonlarını açmadığı zaman "Senin için zaman, emek ve para harcıyoruz." şeklinde sitemler işittiğini ifade etti.

N.Ü, 2009 yılında Ankara'da göreve başladıktan sonra görüşmeyi azalttığı mahrem imamların sabit hatlardan gelen telefonlarını açmamaya başladığını öne sürdü.

"Evleneceğiniz kişiyi biz belirleyeceğiz"

Görüşmek istemediği halde bir örgüt üyesinin kendisiyle bir konuşma yaptığını söyleyen N.Ü, "İbrahim kod isimli mahrem imam bize 'Cemaate borçlusunuz, hizmet etmeye devam edeceksiniz. Maaşınızın bir kısmını himmet olarak bize vereceksiniz, biz de bu parayı hayır işlerinde kullanacağız. Bundan sonra yaşantınıza da daha çok dikkat edeceksiniz. Evleneceğiniz kişiyi biz belirleyeceğiz.' gibi konuşmalar yaptı. Bu konuşmalardan sonra örgüt abileriyle buluşmama ve görüşmeme kararı aldım." beyanında bulundu.

"Telefonlarını açmadığın arkadaş"

Bu tarihten sonra birkaç yıl sabit hatlardan gelen aramalara cevap vermediğini ve arkadaşlarıyla bekar evinde kalmaya başladığını anlatan N.Ü, bu süreçte arkadaş ortamında tanıştığı biriyle de evlendiğini belirtti.

Konya'da 2012'de göreve başladığını bildiren N.Ü, FETÖ ile bağlantısının zayıf olmasına rağmen takip edildiğini ve tehdit altında olduğunu başına gelen bir olayla şöyle anlattı:

"Bu tarihlerde mahrem abilerle görüşmemeye devam ediyordum. Mahrem abiler, sabit hatlardan arıyorlardı ama onlarla görüşmek istemediğim için telefonlarına cevap vermiyordum. Bu telefonlara cevap vermediğim için 2014 yılında oturduğum evin posta kutusuna bir zarf bıraktılar. Zarfın içinde Türk bayrağı vardı, zarfın üzerinde de 'Telefonlarını açmadığın arkadaş' yazıyordu. Böyle bir tehditle karşı karşıya kaldım."

N.Ü, 2015 yılının son dönemlerinde bazı örgüt üyeleriyle yeniden görüştüğünü ancak 2016'da bağlantısını tamamen kopardığını ileri sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü, Türk Bayrağı, Astsubay, Mahrem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahrem imam, FETÖ'cü astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş - Son Dakika


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