Mainz RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bundesliga'daki son 3 maçından beraberlikle ayrılan RB Leipzig, Opel Arena'da Mainz'a konuk olacak.
Muhtemel 11'ler...
Mainz: Muller; Baku, St Juste, Niakhate, Martin; Latza, Kunde Malong, Ji, Boetius, Quaison; Mateta.
RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Forsberg, Sabitzer, Laimer, Nkunku; Werner, Poulsen.
Karşılaşmayı anbean Spor Arena üzerinden de takip edebileceksiniz...
izleyenlerle buluşacak...
Maç önü notlar
Mainz ve RB Leipzig arasında oynanan 7 Bundesliga maçında en az 3'er gol atıldı (toplam 35 gol).
Bundesliga'da oynadığı son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kalan Mainz, sezonun ilk 21 karşılaşmasında sahadan eşitlikle ayrılmamıştı.
Bundesliga tarihinde ilk kez üst üste 3 maçtan beraberlikle ayrılan RB Leipzig, en son 23. haftada Schalke'yi mağlup edebilmişti (5-0).
RB Leipzig, Bundesliga'da oynadığı son 11 maçın sadece 2'sinde ilk yarıyı galip tamamladı (4 beraberlik - 5 mağlubiyet).