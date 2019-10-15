Son Dakika Haberleri: Makam aracını parka çektirdi, belediyeye işçi servisiyle gidiyor
Son Dakika Güncel Makam aracını parka çektirdi, belediyeye işçi servisiyle gidiyor

Makam aracını parka çektirdi, belediyeye işçi servisiyle gidiyor

50 dakika önce

HATAY'da Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, makam otomobilini otoparka çektirerek, belediyeye işçi servisiyle gidip gelmeye başladı.

Makam aracını parka çektirdi, belediyeye işçi servisiyle gidiyor, System.String[]

HATAY'da Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, makam otomobilini otoparka çektirerek, belediyeye işçi servisiyle gidip gelmeye başladı.

Arsuz Belediye Başkanı CHP'li Asaf Güven, tasarruf amacıyla makam aracını otoparka çektirdi. Her sabah belediye personeli için tahsis edilmiş servisle makamına giden Başkan Güven, makam aracını ise sadece mesai saatleri içerisinde, belediye işleri için kullanacağını belirtti. Başkan Güven, "Personele servis ayarladık. Nedeni hem personelin gidip gelirken sıkıntı yaşamaması, hem de zaman zaman ekonomik açıdan belediye araçlarıyla gelindiği için ekonomik olarak da uygun değildi. Belediyenin içinde bulunduğu durumu, tasarruf tedbirlerini düşündüğümüzde, bir servisin olması gerektiğini düşündük. Hem personel açısından hem de belediyenin çıkarı açısından önemliydi. Böylelikle personel de kaynaşmış olur. Bizim personelimiz de bu uygulamadan gördüğüm kadarıyla da memnun" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Asaf Güven, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:15 Kaynak: DHA
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