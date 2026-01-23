Makoko'da Yıkım: 300 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
Makoko'da Yıkım: 300 Bin Kişi Yerinden Edildi

23.01.2026 17:20
Lagos'taki Makoko'da hükümetin yıkım çalışmaları 300 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı.

Nijerya'nın Lagos eyaletine bağlı Makoko yerleşiminde hükümet tarafından yürütülen yıkım çalışmaları nedeniyle 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Lagos Lagünü üzerinde kazıklar üzerine inşa edilen ahşap evlerin güvenlik güçleri eşliğinde iş makineleriyle yıkılması sonucu binlerce aile barınaksız kaldı.

Makoko Sakinleri Haklar Birliğinden yapılan açıklamada, yıkımların önceden herhangi bir bildirim yapılmadan gerçekleştirildiği belirtildi.

Yıkımların ardından en az 30 bin kişinin acil şekilde evsiz kaldığı, 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Makoko'da yaşayan halkın büyük bölümünün balıkçılık ve küçük ölçekli ticaretle geçimini sağladığı, yıkımların ardından ise barınma, gıda ve sağlık desteği sunulmadığı ifade edildi.

Lagos eyalet hükümeti ekipleri, güvenlik güçleri eşliğinde Makoko'daki ahşap evlerin bir kısmını herhangi bir ön bildirimde bulunmadan 23 Aralık 2025'te yıkmıştı. Yıkım sırasında çok sayıda aile eşyalarını kurtaramamıştı.

Resmi nüfus verisi bulunmayan ve "Afrika'nın Venedik'i" olarak anılan Makoko'nun nüfusunun, sivil toplum kuruluşlarına göre yaklaşık 80 bin, yerel topluluk liderlerine göre ise 300 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

Makoko, Lagos'un kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sık sık yıkımlarla gündeme geliyor. Bölge, binlerce dar gelirli ailenin geçim kaynağı olan geleneksel bir balıkçı yerleşimi olarak biliniyor.

Lagos eyalet hükümeti, yıkımların "yasa dışı yapıların kaldırılmasına yönelik" olduğunu savunurken, hak örgütleri ve bölge sakinleri, operasyonların kıyı şeridinin emlak projelerine açılması amacı taşıdığını öne sürüyor.???????

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, evsiz, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makoko'da Yıkım: 300 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

Makoko'da Yıkım: 300 Bin Kişi Yerinden Edildi
