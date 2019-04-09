Makyajlı 2019 Vw Transporter Multivan Karşınızda

CARMEDYA -
Volkswagen
Şubat ayında makyajlı Transporter'ı tanıtmıştı. Akabinde ise
Cenevre
'de bu model sahne aldı. Şimdi sıra ticaride.
Volkswagen Transporter modelini makyajlamıştı. Model Şubat
ayında
Wolfsburg
'da bir etkinlik ile otomobil severlerle buluşmuştu. Akabinde
ise
Cenevre Otomobil Fuarı
'nda tanıtılan otomobilin ticari versiyonuda ortaya
çıktı.
Makyaj
yaramış
Aracın ön bölümü makyajdan nasibini fazlasıyla almış. Farlar
ve tampon grubunda ufak değişimler göze çarpıyor. Ek olarak ön ızgara tasarımı
da elden geçirilmiş. Yan bölümde de ufak tasarım oyunları yapılmış. Arka bölümde
ise stop grubunun revize edildiği biliniyor.
Makyajlı 2019 VW Transporter
İçeride neler var?
Kokpite geçtiğimizde Transporter bizlere yeni bir kabin ile
merhaba diyor. Yeni tasarım direksiyon simidi ve gösterge paneli dikkatlerden
kaçmıyor. Orta konsoldaki ekran elden geçirilmiş. Ek olarak havalandırma
ızgaralarının da tasarımı değiştirilmiş. Kargo alanının uzunluğu 2450 mm'den
2800 mm'ye uzatılmış. Aynı oranda aks mesafesi de 2900mm'den 3300 mm'ye
taşınmış. Yükleme hacmi de bu doğrultuda artış göstermiş.
Makyajlı 2019 VW Transporter
Hangi motorlar ile gelecek?
Makyajlı 2019 VW Transporter 90, 110, 150 ve 199
HP
güç
seçenekleriyle dizel olarak satışa sunulacak. 150 ve 199 HP güç seçeneklerinden
dört tekerlekten çekiş sistemi olan 4Motion özelliği sunulacak. ABT firmasıyla
özel yapılan bir çalışma ile bu modelin elektrikli varyasyonuda olacak. 77.6
kWh pil kapasitesiyle desteklenecek olan model 112 HP güç değerine sahip
olacak. Modelin menzili ise 400 kilometre olarak düşünülüyor. Yaklaşık olarak
bu menzilde 1.2 ton ağırlığında yükleri taşıyabilecek.
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