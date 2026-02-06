Malatya Barosu'ndan 6 Şubat Depremi Açıklaması - Son Dakika
Malatya Barosu'ndan 6 Şubat Depremi Açıklaması

06.02.2026 14:01
Malatya Barosu, deprem davalarının hızlanması çağrısında bulundu ve kaybettikleri andı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Barosu, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Onur Demez, "Aradan geçen zamana rağmen, deprem davalarının beklenen hızda ilerlememesi hepimizi üzmektedir. Ancak bizler biliyoruz ki adalet, gecikse bile umudunu yitirmemelidir. Adaletin makul sürede tecelli etmesi, kaybettiklerimize karşı bir borç olduğu kadar, yaşayanlara karşı da bir sorumluluktur" dedi.

Malatya Barosu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen açıklamaya, Malatya Barosu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

"Kaybettiklerimizin hatırası ortak vicdanımızda yaşamaya devam ediyor"

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren meslektaşları, yurttaşları ve tüm canları saygı ve rahmetle andıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde; aramızdan koparılan meslektaşlarımızı, yurttaşlarımızı ve bu büyük felakette hayatını kaybeden tüm canları saygı, rahmet ve derin bir özlemle anmak üzere bir aradayız. Kaybettiklerimizin hatırası, ortak vicdanımızda yaşamaya devam ediyor. 6 Şubat, yalnızca geçmişte kalan bir tarih değildir. O gün on binlerce canı kaybettik; şehirlerimiz, evlerimiz ve alıştığımız hayatlarımız yıkıldı. Ancak tüm bu yıkımın içinde, dayanışmayı, paylaşmayı ve birbirimize tutunmayı da yeniden öğrendik. Acının içinden geçen bu toplum, birlikte ayağa kalkmayı da başardı."

"Deprem davaları geleceğin teminatıdır"

Depremin adalet duygusunu ve yargıya olan güveni de derinden sarstığını ifade eden Demez, deprem sonrası yürütülen soruşturmalar ve açılan davaların önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu büyük felaket, yalnızca binaları değil; adalete erişimi, yargıya duyulan güveni ve toplumsal vicdanı da derinden sarstı. Deprem sonrası yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar bu nedenle büyük bir anlam taşımaktadır. Bu süreçler, yalnızca geçmişin hesabı değil; geleceğin daha güvenli, daha adil kurulmasının da teminatıdır. Aradan geçen zamana rağmen, deprem davalarının beklenen hızda ilerlememesi hepimizi üzmektedir. Ancak bizler biliyoruz ki adalet, gecikse bile umudunu yitirmemelidir. Adaletin makul sürede tecelli etmesi, kaybettiklerimize karşı bir borç olduğu kadar, yaşayanlara karşı da bir sorumluluktur."

"Deprem davaları insan hayatına dair süreçlerdir"

Depremde yakınlarını kaybeden aileler ve depremzede yurttaşlar açısından bu davaların taşıdığı anlamın altını çizen Demez, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde yakınlarını kaybeden aileler ve depremzede yurttaşlarımız için bu davalar; acının tanınması, gerçeğin ortaya çıkması ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması adına önemlidir. Bu nedenle deprem davaları, yalnızca hukuki dosyalar değil; insan hayatına, vicdana ve ortak geleceğimize dair süreçlerdir. Malatya Barosu olarak, depremin ilk gününden itibaren meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla; hukuki destek sunmaya, adalet arayışını güçlendirmeye ve çözümün bir parçası olmaya devam ediyoruz. Çünkü bizler, hukukun en nihayetinde insanı yaşatmak için var olduğuna inanıyoruz."

"Çağrımız nettir"

Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Demez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çağrımız nettir: Deprem yargılamaları; etkin, şeffaf ve makul sürede sonuçlandırılmalıdır. Bu, yalnızca hukukun değil; vicdanın, dayanışmanın ve geleceğe duyulan inancın da gereğidir. Sözlerimi tamamlarken, 6 Şubat'ta kaybettiğimiz her bir canın hatırası önünde saygıyla eğiliyor; acıların paylaşıldıkça azalacağına, adaletin güçlendikçe toplumun iyileşeceğine yürekten inanıyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması umuduyla, hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızı, vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Kaynak: ANKA

6 Şubat Depremi, Yerel Haberler, Deprem, Güncel, Son Dakika

