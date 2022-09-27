EXPO 2028 Malatya'da yapılacak - Son Dakika
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EXPO 2028 Malatya'da yapılacak

27.09.2022 23:12
EXPO 2028 Malatya'da yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, EXPO 2028'in kentte gerçekleştirileceğini bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, EXPO 2028'in kentte gerçekleştirileceğini bildirdi.

Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EXPO 2028'in Malatya'da olacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Malatya'nın Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın parlayan yıldızı olacağını söylediklerini dile getiren Gürkan, "Malatya 2028 yılında, EXPO'ya yani dünya bahçelerine ev sahipliği yapacak. EXPO 2028 Malatya'mıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EXPO 2028 Malatya'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: EXPO 2028 Malatya'da yapılacak - Son Dakika
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