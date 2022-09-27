Malatya'nın Türkiye 'nin, Avrupa'nın ve dünyanın parlayan yıldızı olacağını söylediklerini dile getiren Gürkan, "Malatya 2028 yılında, EXPO'ya yani dünya bahçelerine ev sahipliği yapacak. EXPO 2028 Malatya'mıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit'ten, ÇKS ile ilgili açıklama

Kaynak: AA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EXPO 2028 Malatya'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.