Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı

26.11.2020 18:06
Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 696 KHK ile kadroya geçen işçilerle toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 696 KHK ile kadroya geçen işçilerle toplu iş sözleşmesini imzaladı. Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde KHK'lı çalışan 2 bin 200 çalışana ortalama yüzde 20 zam yapıldı. Buna göre en düşük maaş alan işçiye yaklaşık 560 lira ücret artışı sağlanmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ arasında toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, 2 bin 200 çalışana ortalama yüzde 20 oranında zam yapıldığını söyledi. Genel Sekreter Nogay, "Belediyede yaklaşık olarak 2 bin 200 çalışanımızı ilgilendiren toplu sözleşme sürecini yaşadık. Yaklaşık 1,5 ay sürdü. Tabi gönlümüz, hayat koşulları çerçevesinde çalışanlarımıza en yüksek maaşı vermekte, en yüksek katkıyı sağlamaktan yana. Ülkemizin ve dünyamızın pandemiden dolayı genel şartlarını hepimiz görüyoruz. Personelimizi maaş konusunda tatmin edeceğiz ama aynı zamanda da birinci vazifemiz olan Malatya'ya yönelik ulaşımdan çevreye kadar, bütün üst, alt yapı yatırımlarını vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürebilecek yatırımlarımızda devamını gerçekleştirmemiz lazım. Bu açıdan ödeme dengesini dikkate alarak 830 bin vatandaşımıza aksatmadan hizmet vermek ve bu hizmeti sürdürecek olan arkadaşlarımıza da elimizden geldiğince maksimum seviyede verilecek desteği göz önünde bulundurduk. Başkanımızın temel felsefesi çalışanımızı geçim sıkıntısına sokmadan rahat konforlu bir şekilde yaşayabilecek, geçim derdi yaşamayacak bir toplu sözleşme yürütülmesiydi. Bu çerçevede arkadaşlarımız hemen hemen sosyal konularda da, ücret konusunda da bu hususları temel sendikayla beraber yönettiler. Geldiğimiz nokta itibariyle birçok konuda bizim görüşme heyetimiz zaten çalışmaları sürdürmüştü. Yaklaşık 10 madde üzerinde, parasal konuları ilgilendiren 10 madde üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Bunların 6'sında Yüksek Hakem Kurulu'nun üstünde belediyemiz tarafından bir ödeme yapıldı. Geriye kalan 4 madde ise Yüksek Hakem Kurulu'nun belirlediği oranda bir ödeme olarak gerçekleştirildi. En son olarak da Sayın Başkanımızla bu sosyal haklarla alakalı bir görüşme yaptık. Maaş artışı olarak da bizim heyetimiz 11.80 olarak belirlemişti, Başkanımızda bunu yüzde 13'e çıkardı. Buna göre değerli arkadaşlar 1. grupta dediğimiz en düşük maaş alan personelimizin daha önceki mevcut ücreti 2 bin 867 TL' idi, yaptığımız artış ile birlikte yani toplamda sosyal hakları da kattığımız zaman 3 bin 427 TL olarak belirlendi. Yani bizim personelimize verdiğimiz diğer haklarla birlikte artış oranımız yüzde 20, yani en düşük maaş alanın cebine katkı olarak ilk alacağı maaş 560 TL daha önceki maaşına eklenmiş oldu. Tabi bu bizi memnun eden bir durum değil, gönül isterdi ki biz daha fazla verelim. Ayrıca pandemi sürecinden dolayı bizim kira gelirlerimizin yaklaşık yüzde 80'ini 2020 yılında alınmadı. Gelirlerimiz de aynı oranda düşmüş oldu. Tabi bunların hiç biri personelimizin beklentilerini boşa çıkarmak, onlara aynı şeyi yansıtmak değil. Bunları personel bunu yansıtmadık. Bir aile çerçevesi içerisinde biz en büyük fedakarlığı üst yönetim olarak, belediye olarak kendimiz yaptık. Mümkün oldukça personelimize yansıtmamanın gayretinde olduk. Başkanımızda her ortamda, bu yaptığımız toplantılarda muhakkak personele fazla ödenmesi yapılmasını, mesaisinin eklenmesini istemiştir. Kesinlikle biz personelin maaşından ve ona vereceğimiz herhangi şeyde kısıtlamaya gitmedik. Bütçe ödenekleri çerçevesinde yapabileceğimiz maksimum seviyede ki fedakarlığı yapmaya çalıştık, inşallah sendikamızda bu konuda memnun kalmıştır. Sözleşme tarihimiz 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, geriye dönük olan ödemelerle ilgili sözleşmeye göre hesaplanıp personelimizin maaşlarına yansıtılacaktır. Bu tarihten geçerli olmak üzere maaşlara eklenen zam oranı, bizim komisyonumuzun belirlemiş olduğu 11.08' di, yalnız Başkanımız Selahattin Gürkan'ın talimatları ile birlikte biz bu zam oranını yüzde 13'e çıkardık. Aynı şekilde sosyal yardım fişi olarak verdiğimiz miktarı komisyonumuz 100 TL olarak belirlerdi. Fakat Sayın Belediye Başkanımız bunu 200 TL olarak belirledi. Aynı şekilde daha önce personelimizin ulaşımı için biz paso ücretini de nakit olarak tüm personelimizin maaşına yansıtmış olduk ve buda maaşlarında bir artışa neden olmuş oldu. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman biraz önce zikrettiğimiz gibi en düşük personelimizin Temmuz 2020'den önce maaşı en düşük ücret 2867 TL idi. Şimdi bu maaşlar 3427 TL olacak. Yani 560 TL'lik bir artış sağlanmış oldu. Allah bereketini versin, Allah sağlık sıhhat versin, sağlık ve afiyetle harcamayı nasip etsin. Bütün personelimize ailesine ömür boyu sağlık ve mutluluk temellisinde bulunuyoruz" dedi.

Hak İş Sendika Temsilcisi Bünyamin Geleri ise, "Belediye Başkanımızın belirlediği yetkili komisyon ile beraber yaklaşık 1.5 aydır çok ciddi toplu sözleme hakkında müzakerelerde bulunduk. Dolayısıyla yapılan bu toplu sözleşme taslağında bazı maddelerde çok ciddi kazanımlar oldu, bazı maddelerde arkadaşlarımız 4857 sayılı iş yasasında kanuni haklarını hem işverence hem de sendika tarafı olarak çok önemli konulara imza attık. Tabi biz bu görüşmeleri yaparken hep sendika tarafı olarak şunu düşündük, biz kamuda ki işverenimizi bir hasmımız olarak değil de, hep hısımımız olarak gördük. Çünkü eğer kamu varsa çalışan var, eğer kamu varsa biz bu bağda üzüm yiyeceğiz. Bizim bağcıyı dövmek değil de, bağdan üzüm yeme gibi bir hesabımız vardı. Dolayısıyla başta Belediye Başkanımız ve Genel Sekreterimiz ve yine komisyon üyelerimizin yapmış olduğu bu titiz çalışmadan sonra Genel Sekreterimiz ifadesiyle bu pandemi sürecinde memnun etmemiş gibi görünüyor olabilir ama bu şartları da göz önüne aldığımız zaman kurumunda, yatırımlarda vermiş oldukları emekleri göz önüne alınca yaklaşık yüzde 20'nin üzerinde sosyal hak ve ücret zammı ile alakalı güzel bir sözleşme olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı Başta Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterimize, Komisyon üyelerimize, Daire Başkanlarımıza, Sendika görevlilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dolayısıyla burada özellikle Malatya Belediyesi'nde tarihte ilk defa yapılan toplu sözleşmedeki bir hakkı, biz 2 bin 200 arkadaşımıza Sayın Başkanımızın talimatıyla yansıtmış olduk. İlk kez gıda fişimizi yani sosyal yardım parasını artık arkadaşlarımız almış olduğu 200 TL net ücretle birlikte bundan sonra gidip belediyemizin alın teri karşılığında verdikleri bu gıda fişini mutfaklarına erzak olarak götürecekler. Bu bizi ayrıca ziyadesiyle memnun etti. Dolayısıyla ücret zammımız beklenin atında görünse de, ilk verilen tekliflerde şuan ki duruma göre Yüksek Hakem Heyeti'nin verdiğinin çok üstünde ve bir şekilde yüzde 13'e imza atıldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya'da Büyükşehir olarak ilk kez taşeron arkadaşlarımıza ilk toplu sözleşmesini yapan Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Dolayısıyla da şöyle bir özellik ortaya çıkmış olacak, Türkiye'de büyükşehirler arasında ilk 3'ün içinde toplu sözleşmeyi bir an önce işçi arkadaşlarımıza kavuşturan bir büyükşehir belediyesi olarak bugün bu açıklamayı yapıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki yaklaşık 30 Büyükşehir Belediyesi varken, bazı yerlerde halen yetki çıkmamışken, bazı yerlerde müzakere sonuçları alınamamış, Yüksek Hakem'e gitmiş, yargıya gitmiş toplu sözleşmeler var. Biz bu mutlu haberi gerekli istişarelerle bitirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. İnşallah biz bu toplu sözleşmenin 2200 arkadaşımıza bireysel olarak değil, kendilerinin bakmakla yükümlü oldukları eşlerine, çocuklarına ve annelerine babalarına katkı sunacağını yürekten inanıyoruz. Biz bu arkadaşlarımıza sendika olarak veya belediyenin çalışanı olan 2200 kişi olarak görmüyoruz, biz bu arkadaşlarımız yaklaşık 10 bin kişi olarak görüyoruz, aslında biz burada 2 bin 200 kişinin değil sözleşmesini değil, 10 bin kişinin sözleşmesini imzaladık. Bu da ayrı bir mutluluk ve gurur veriyor. Bundan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza, Genel Sekreterine ve ekibine sendikamız adına, genel merkez adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum herkese, her kesime hayırlı olsun diyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı
Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı

Kanun Hükmünde Kararname, Büyükşehir Belediyesi, Sendika, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya Büyükşehir'de toplu iş sözleşmesi yüzde 20 zamla sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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