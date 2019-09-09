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Malatya'da 1 kişi otomobil yanında ölü bulundu

2 saat önce

Malatya'da 1 kişi otomobilinin yanında ölü bulunduMalatya'da bir şahıs, sokaktaki otomobilinin yanında ölü olarak bulundu.

Malatya'da 1 kişi otomobil yanında ölü bulundu, System.String[]

Malatya'da 1 kişi otomobilinin yanında ölü bulundu


Malatya'da bir şahıs, sokaktaki otomobilinin yanında ölü olarak bulundu. Şahsın kesim ölüm nedeni araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Meyveli sokak içerisinde bir otomobilin yanında yerde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yüz kısmında kanlar gelen şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.İsminin Hacı Özdal (64) olduğu öğrenilen şahsın hastaneye getirilmeden önce hayatını kaybettiği belirlendi. Hacı Özdal'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis ekipleri şahsın bulunduğu Meyveli sokakta inceleme yaptı. Polis ekiplerince yapılan incelemede otomobil yanında bir adet torna vida bulundu.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
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