Son Dakika Haberleri: Malatya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

47 dakika önce

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
MALATYA'nın  Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.17'de meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Hekimhan ilçesinin Yağca Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:02 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Arguvan, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'da Korkutan Deprem! Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak

Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]