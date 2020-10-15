Malatya'da 3 sulama göleti hizmete girecek

Malatya'nın iki ilçesinde yapılacak olan 3 gölet, toprağı suya kavuşturacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürü Mahmut Dündar'ın başkanlığında, bölge müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve teknik personelleri ile yüklenici proje yetkililerinin katılımıyla DSİ Bölge Müdürlüğü Salonu'nda Malatya'nın göletleri ve sulamaları planlama raporu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu toplantı hakkında şu bilgiler verildi:

"Temelden 27,5 metre yüksekliğinde, 300 bin metreküp depolama hacmine sahip ve 500 dekar alanı sulaması öngörülen Kuluncak Karıncalık Göleti ve Sulaması temelden 47,5 metre yüksekliğinde, 500 bin metreküp depolama hacmine sahip ve bin 370 dekar alanı sulaması öngörülen Kuluncak Alvar Göleti ve Sulaması ile Temelden 44,5 metre yüksekliğinde, 1,8 milyon metreküp depolama hacmine sahip ve 4 bin 250 dekar alanı sulaması öngörülen Hekimhan İğdir Göleti ve Sulaması çalışmaları değerlendirildi. Yapılacak çalışmaların devam için gerekli yol haritası belirlenerek, yapılan çalışmaların ivedilikle süresi içinde tamamlanması talimatı verildi." - MALATYA