Malatya'da 4 Ton 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 1 Gözaltı
58 dakika önce
MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt
ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramada 4 ton sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiye el konulurken, 1 kişi de gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Soruşturma sürüyor.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:50 Kaynak: DHA
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