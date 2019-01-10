Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4 Ton 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Malatya'da 4 Ton 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

58 dakika önce

MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 4 Ton 'Sahte İçki' Ele Geçirildi: 1 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yeşilyurt ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramada 4 ton sahte içki ele geçirdi. Sahte içkiye el konulurken, 1 kişi de gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Soruşturma sürüyor.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

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