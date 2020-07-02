Malatya'da 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çöşnük Mahallesi'ndeki dağıtımda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, soysal devletin önemini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında vermiş olduğu talimatları yerine getiriyoruz. Hem deprem, hem de akabinde yaşanan pandemi süreci Malatyamızı etkilemiş oldu. Biz, kurum ve kuruluşlar olarak, özellikle bu süreçte Kızılayımızın ciddi desteklerini Malatyamızda yanımızda hissettik." ifadesini kullandı.

Soylu ise Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam ettiğini kaydetti.